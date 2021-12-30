蘇州工業總產值破紀錄　料超上海深圳

江蘇省蘇州市委日前透露，當地今年規模以上工業總產值首次達4萬億元（人民幣，下同，約4.9億港元），按年分別比上海市、深圳市多13.3%和7.8%。內媒報道指，蘇州市基本鎖定今年內地「工業第一城」稱號。

蘇州市周二（28日）召開市委全會暨市委經濟工作會議，會上介紹當地今年預計完成約2.2萬億元（約2.6億港元）地區生產總值，外貿總額創歷史新高，全年完成進出口約3,800億美元（約2.9億港元），按年增長約18%。同時，蘇州大力推進智能化改造和數碼化轉型，產業能級不斷提升，規模以上工業總產值首次邁上4萬億元新台階。

近年，深圳市、上海市、蘇州市圍繞中國「工業第一城」稱號激烈角逐。去年，深圳市規模以上工業總產值達3.7萬億元（約4.5億港元），自2019年首次超越上海後蟬聯第一；上海市、蘇州市分別以34,830億元（約42,647億港元）、34,824億元（約42,639億港元）緊隨其後。今年前三季度，蘇州市以30,053億元（約36,798億港元）規模以上工業總產值超越上海市的28,229億元（約34,566億港元），按年大增20.5%。