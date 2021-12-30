美簽國防授權法　華國防部斥毒化關係

美國總統拜登日前簽署2022財政年度《國防授權法案》，國防支出高達7,700億美元（約6萬億港元），當中包括多項針對中國的內容。中國國防部新聞發言人譚克非大校周四（30日）批評，美方法案嚴重損害中美互信，毒化中美兩國兩軍關係，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。

譚克非表示，中國一貫堅持和平發展道路和防禦性國防政策，反觀美方多年來頻繁對他國發動戰爭，造成大量平民傷亡和流離失所，是地區和世界和平與穩定的最大威脅。他直斥美方法案粗暴干涉中國內政、渲染中國威脅、抹黑中國發展、強調對華競爭，將兩國兩軍關係帶入危險境地。

譚克非續指，美方法案充斥冷戰思維和意識形態偏見、渲染「中國威脅論」，並在台灣、涉新疆等問題，對中國大陸無端指摘，鼓譟在亞太、拉美等地區加強遏制抗華，煽動開展對華經貿、科技的競爭，同時詆毀中國大與與其他有關國家的正常交流合作，嚴重損害陸方的國家主權、安全和發展利益。

他最後強調，中方敦促美方摒棄零和博弈觀念，客觀理性看待中國國防和軍隊建設，停止出台敵視性對華政策，停止將中國塑造成為美方的對手甚至敵人，多做有利於兩國兩軍關係健康穩定發展的事。