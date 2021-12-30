台鐵今屢傳事故　男子掉落月台遭撞斃

台鐵周四（30日）屢傳事故，桃園市一名男子在下午闖入路軌，最終遭普悠瑪列車撞斃，鐵路警察趕至現場調查。同日，台東池上站亦有乘客背包因流動充電器（俗稱「尿袋」）自燃起火；花蓮則有自強號列車行駛期間疑零件故障，車下冒煙及火花，致多班列車延誤。

據台鐵官方表示，273班次的普悠瑪列車於下午4時26分行經楊梅區新富站時，一名男性旅客不明原因掉落月台，司機煞車不及直接撞上，桃園消防抵達現場發現男子被壓在火車底下，已明顯死亡。目前事故原因正由鐵路警察調查當中。

台鐵稍晚再表示，一列行駛花蓮至潮州區的自強號列車，下午在七堵區進站時發現軸溫升高，經檢查發現為鬆軔不良，處理後延誤12分鐘再發車。惟行駛至松山站時車下再冒煙及火花，經檢查確認，事因七堵站處理時停留軔缸未解鎖，手動解鎖後恢復正常無礙行車，涉事列車於松山站延誤35分鐘開車。

此外，台東池上站下午14時32通報，一班正要開往高雄市普悠瑪列車，抵達該站時，第四節車廂內有行李起火，疑是旅客的流動充電器引起。有乘客發現冒煙後，將涉事行李丟出月台，再由其他旅客拿滅火器撲滅，列車長及站務人員也立即疏散旅客，導致列車誤點2分鐘。