特斯拉提議互相撤告　車頂維權女車主拒絕

河南省安陽市張姓女車主起訴特斯拉（Tesla）名譽權糾紛案，上周五（24日）在河南安陽北關區人民法院開庭。張女周三（29日）在微博公開談述案件審理細節時，提到車廠方面在開庭前曾提議雙方同時撤訴，但遭她拒絕。

張女表示，開庭前，法官轉達特斯拉的訴求，如果她撤銷對特斯拉名譽侵權的起訴，則對方起訴張女士並要求賠償500萬元人民幣（約600萬港元）的案也可撤訴。她強調，對於網民關注特斯拉「煞車失靈」一案，國家質檢總局和法院還在處理當中，她本人亦不會放棄。而起訴特斯拉和該公司副總裁陶琳名譽侵權，則是因為此類案件立案更快，也是最先開庭。

提到煞車系統，張女表示特斯拉法務聲稱，車廠的煞車系統是純機械結搆，目前第三方檢測機構都可以檢測，並稱在以往的案例中，也使用了同樣的方法。但她認為，這說法是「既無知又無恥的謊言」。

張女又透露，她在庭審過程中向法庭提供了10多份證據，反觀車廠僅提供了一個不完整的通話錄音，以此來證明她背後有人指使。她表示，車廠指她索要高額賠償，卻沒有向法庭提供證據。