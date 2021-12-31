內地35%成人超重　年輕女性體重下跌

國家國民體質監測中心周四（30日）公布《第5次國民體質監測公報》，顯示成人（20歲至59歲）超重率、肥胖率分別為35%和14.6%，較2014年第4次體質監測時分別增加2.3%和4.1%，內地超重、肥胖現象明顯加劇。

體質監測採用多階段分層隨機整群抽樣方法，從全國1,732個機關、企事業單位、學校、幼稚園及行政村中，抽取有效監測對象合共202,123人，並以體重指標（BMI）衡量體重情況，BMI大於或等於24為超重；大於或等於28為肥胖。

去年體質合格率為90.4%，較上次增加0.8個百分點，20歲至24歲年齡組平均身高是所有組別最高，男女平均值分別為172.6厘米和160.6厘米。長者（60歲至79歲）超重率、肥胖率分別為41.7%和16.7%，各增加0.1個百分點和2.8個百分點。

中心研究員王梅指出，監測反映的國民體質主要問題，在於成人和長者超重肥胖率呈持續增長趨勢及增速過快，鄉村居民超重和肥胖的增速高於城鎮人群；農村長者、年輕女性的體重卻呈下跌趨勢。此外，雖然成人體質總體水準有所提高，但部分身體質素指標卻下滑，並以肌肉力量指標持續下降最為明顯。