京港高鐵安九段開通　高鐵營運里程足環繞赤道

京港高鐵安慶至九江段（安九段）於周四（30日）開通營運，今後由安徽合肥至江西南昌最快2小時22分鐘可到達。據報，中國高鐵營運里程至今已突破4萬公里，足以環繞地球赤道一圈。而中國鐵路營運總里程則突破15萬公里。

京港高鐵安九段自安慶西站出發，途經安徽省安慶市懷寧縣、潛山市、太湖縣、宿松縣，湖北省黃岡市黃梅縣，終點為江西省九江市廬山站，線路全長176公里，設計時速350公里，全線共設安慶西、潛山、太湖南、宿松東、黃梅東、黃梅南、廬山7座車站，其中廬山站為既有車站。

京港高鐵安九段開通首日，鐵路部門安排開行列車5對，營運初期計劃開行列車8對，初期營運時速300公里。明年1月10日全國鐵路運行圖調整時，單日開行列車將達到24對。

京港高鐵安九段是中國「八縱八橫」高速鐵路網京港通道的重要組成部分，北接已開通營運的京港高鐵商丘至合肥、合肥至安慶段，南接既有的昌九城際鐵路、京港高鐵南昌至贛州段和剛剛開通營運的京港高鐵贛州至深圳段，實現了合肥至南昌的高鐵直通、京港通道商丘至深圳段全部貫通。