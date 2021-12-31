警員借查案偷700萬人民幣首飾　判監14年半

山西太原市一名李姓警員在執行拘捕行動期間，竟製造混亂，借機偷走重逾8卡的鑽石、翡翠和名錶等，總值約700萬元（人民幣，下同，約870萬港元）的財物。而東窗事發後，李某仍刻意隱瞞事實真相，太原市小店區人民法院近日審理案件，李某因犯盜竊罪一審被判處有期徒刑14年半，並罰款20萬元（約25萬港元）。

據當事人郝女士向內媒稱，去年7月8日晚，因其丈夫任某被指涉賭博案，太原市公安局小店分局龍城派出所，聯同山西晉中平遙縣公安局警員前往其家，當時出示了「搜查證」。期間任某發現主人睡間抽屜打開，經查看發現2件翡翠吊墜、一枚翡翠戒指、一顆8.37卡的鑽戒、和一隻名錶不翼而飛。太原公安其後就郝女士財物被盜一案，予以立案偵查。至於任某當晚被平遙縣公安局帶到警局錄口供後，翌日獲准保釋，到今年5月21日案件被撤銷。

據郝女士提供的刑事判決書顯示，被告李某是太原市公安局小店分局龍城派出所警員。去年7月8日，李某配合平遙縣公安局執施拘捕行動時，經過事先預謀，在到達現場後先將自已的隨身拒攝錄鏡頭關閉，又命其帶領的一名輔警同樣關閉鏡頭，再分別2次單獨進入郝女士家中睡房。期間，李某故意大叫吸引其他警員進入睡房，並製造混亂，以便行竊。到案後李某拒不交代自己的犯罪行為，隱匿贓物，編造謊言搪塞，刻意隱瞞事實真相。

郝女士稱，判決書提到經鑑定被盜鑽戒價值126萬元（約156萬港元），但其餘物品則無法認價值。李某以非法佔有為目的，採用秘密手段竊取他人財物，數額特別巨大，已構成盜竊罪。而李某進入睡房時關閉自己的隨身鏡頭，又要求另一名輔警也關閉，具備作案動機，因此可以認定李某客觀上實施了盜竊被害人財物的行為，法院除對李某判刑和罰款外，又要求他繳回被偷走的財物，或按戒指的價值賠償郝女士。惟後者稱，被盜物品至今仍未返還。