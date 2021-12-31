內地10部聯合發文　依法嚴懲涉槍彈爆炸物犯罪

內地最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、工業和信息化部等10個部門，於周四（30日）聯合印發有關依法懲治涉槍枝、彈藥、爆炸物、易燃易爆危險物品犯罪的意見，自周五（31日）起實施。

意見包括正確認定犯罪、準確把握刑事政策、加強行政執法與刑事司法銜接等部分。其中針對如何正確認定犯罪，意見作出了明確規定。一是對於非法製造、買賣、運輸、郵寄、儲存、盜竊、搶奪、搶劫、持有、私藏、走私槍枝、彈藥、爆炸物，並利用該槍枝、彈藥、爆炸物實施故意殺人、故意傷害、搶劫、綁架等犯罪，予以數罪併罰。

其次是對於違反危險化學品安全管理規定通過道路運輸易燃易爆危險物品，危及公共安全的，依照危險駕駛罪定罪處罰；在易燃易爆危險物品生產、經營、儲存等高度危險的生產作業活動中違反有關安全管理的規定，具有發生重大傷亡事故或者其他嚴重後果的現實危險，以危險作業罪定罪處罰；實施上述行為，導致發生重大傷亡事故或者其他嚴重後果，構成危險物品肇事罪等罪名的，擇一重罪並從重處罰。

對於在水路、鐵路、航空易燃易爆危險物品運輸生產作業活動中違反有關安全管理的規定，明知存在重大事故隱患而不排除，足以危害公共安全者，可認定為以危險方法危害公共安全罪；對於旅客個人隨身攜帶或者在託運的少量行李中夾帶易燃易爆危險物品，危及公共安全，情節嚴重的，以非法攜帶危險物品危及公共安全罪定罪處罰。

另內媒周三從公安部獲悉，今年以來，全國公安機關會同有關部門嚴管嚴控槍爆物品，嚴打嚴治槍爆違法犯罪，截至11月底，破獲槍爆案件2萬多宗，打掉違法犯罪團伙74個，搗毀窩點169個，共收繳各類槍枝7.3萬支、爆炸物品83噸。