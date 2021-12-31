內地昨增195宗確診　西安獲中央撥2000萬人民幣抗疫

內地周五（31日）公布前一日新增195宗新冠肺炎確診病例，其中166宗本地個案，陝西省佔165宗，另1宗由無症狀感染者轉為確診的病例出現在山西。國務院副總理孫春蘭周三（29日）在西安表示，要採取更堅決果斷的措施盡快控制疫情蔓延。內媒周四（30日）報道，中央組織部從代中央管理黨費中，給西安劃撥2,000萬元人民幣（約2,480萬港元）專項資金用於抗疫。

前一日除新增本地確診外，另有29宗境外輸入病例，包括上海9宗，天津4宗，廣東、廣西、四川各3宗，湖南、雲南各2宗，遼寧、浙江和福建各1宗。同日新增29宗無症狀感染病例，全部為境外輸入。至今內地累計102,083人確診，現有病例2,714宗，累計4,636人死亡。

孫春蘭周三前往西安調研和指導時強調，要加強組織核酸篩查，採取針對性更強更有力的防控措施，對風險人士應隔盡隔，第一時間把密切接觸者管控到位，切實阻斷疫情傳播。針對西安大學內發生的聚集性疫情，各校應迅速開展風險排查，把密切接觸者全部集中隔離，及時做好環境消毒，同時妥善解決好考研學生等外地人士滯留西安的問題。

中央組織部指出，劃撥給西安的上述黨費，主要用來慰問一線的醫務工作者和基層黨員、幹部；支持開展防疫工作，包括購買藥品物資；補助因感染而遇到生活困難的黨員、群眾。中央組織部又要求陝西省落實配套資金，指導西安市和省內其他地區及時下撥，做到專款專用。

西安市公安部在周四舉行的疫情防控記者會上通報，為加強疫情防控期間社會面管控工作，從周一（27日）凌晨至今，公安機關共部署民輔警力2萬多人，以及綜治、社區（村）力量，實現對所有小區、城中村的全覆蓋，加強人車管控，確保不出戶、不聚集，做好各核酸採樣點的秩序維護工作。交警部門出動2,100多人，設置133處查控崗，嚴格查控，最大限度減少流動。