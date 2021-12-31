網傳居民無視封城措施　戶外聚集吊燒貓肉進食

陝西西安市因爆發新冠疫情而封城，居民不時在網上反映缺糧等苦況。詎料，有動物保護團體周二（28日）在微博發文，有市民無視防疫措施，私自在外聚集，且竟然吊燒貓肉進食。有關發文及圖片其後已經刪除，惟仍然引起網民關注，至周四（30日）在微博熱議。

有關文章由「西安市小動物保護協會」於周二早上10時23分發布，文中指出位於長安區的張康東村，有市民無視防控要求，食用未經合規檢疫的肉類，公然在綠地聚集、點火，分食貓肉，且手段殘忍。據發文附上的現場相片，一隻疑似貓的動物，被多名男子掛在樹幹上，並以利器將其身上的肉切開及分發，手段令人髮指及膽顫心驚。

協會表示，完全理解並支持在疫情下保護社區，並在前線抗戰的防疫人員，但同時希望官方能關注此類事件。文章提到，由於現場「分屍」的影片血腥殘忍，協會只能將片段內容截圖及「打格」發布，惟經加工後的相片仍令人覺得驚慄。

有關發文隨後就被刪除。不過，網上有不少網民就事件展開討論，有人從附近大學正在隔離的學生獲悉，早上從學校旁被封控的村發現，「有人把貓串成串烤着吃」。直至周四晚，尚未有警方、衞生等部門回應事件。