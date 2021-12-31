國稅總局加強稅收監管　今年查44萬家企業

內地近期頻爆網紅逃稅醜聞，國家稅務總局於周四（30日）召開的全國稅務工作會議上提到，今年稅務部門除推出一系列減稅降費以及緩繳稅費措施外，又依法依規嚴肅查處了一批重大偷逃稅案件，促進相關行業規範發展。

會上指出，內地過去一年新增減稅降費預計超過1萬億元（人民幣，下同，約1.24萬億港元）。國家稅務總局局長王軍表示，稅費優惠政策從近年來的「減稅降費」，到今年的「減稅降費與緩稅緩費」並舉，為企業發展增加了流動資金和減輕負擔。稅務部門預計將為製造業中小微企業辦理緩繳稅費2,000億元（約2,480億港元），為煤電和供熱企業辦理「減、退、緩」稅270億元（約335億港元）；又研發費用加計扣除政策，企業提前享受減免稅額3,333億元（約4,130億港元）。

在支持企業發展的同時，稅務部門還加強了稅收監管。王軍表示，在打擊假企業、假出口、假申報專項行動中，共依法查處涉嫌虛開騙稅企業44萬家，挽回稅收損失909億元（約1,126億港元），逮捕疑犯43,459人，其中5,841人主動投案自首。

王軍又稱，中國稅務部門加強稅收監管的方式已經發生了明顯改變，從以往的主要依靠經驗檢查或外部舉報發現，變為現在的依託稅收大數據精準分類監管。下一步，除了落實好常態長效打擊「三假」工作機制外，對各種偷逃稅行為，一律嚴懲不貸。同時將適當提高抽查比例，持續加大典型案件曝光力度，促進提高市場主體的稅法遵從度。