男子殺女婿一家3口　裁定死緩後改判死刑

四川成都彭州市男子張志軍涉嫌於前年在家中持刀刺死女婿鄒某及其父母3人，案件一審張男被判死刑，惟上訴後二審改判死刑緩刑2年。死者家屬不服，於去年再提出上訴。周五（31日）四川省高級人民法院對再審一案公開宣判，第二次判張死刑，剝奪政治權利終身。

經審理查明，2013年6月，張志軍之女與鄒男結婚。2017年7月，張女懷孕期間，雙方家庭及父母間因生活瑣事產生不快，隨後矛盾不斷加深。同年10月，鄒男與張女爭吵後離家在外租房居住。2019年1月9日，鄒男的父母從吉林前往成都探望兒子，翌日三人前往張家，卻因帶養孩子問題與張女的父母張志軍和姚某某發生爭執。期間，張持刀先後捅刺各人，致鄒男及其母親當場死亡，鄒父則送院搶救無效。張作案後通知女兒報警，警員接報到場把他帶走調查。

2019年12月20日，成都市中級人民法院對此案作出一審判決，以故意殺人罪判張志軍死刑。張其後上訴，四川省高院於2020年10月二審認為，基於張有自首、自願認罪，且獲被害人親屬諒解等情節，故改判張死刑，緩期2年執行。惟被害者家屬其後表示，對張男提出諒解的是其女兒，並非死者家屬，並於今年4月再提出上訴，誓討回公道。

案件於今年8月再開庭，張志軍自述時表示後悔和歉意，又辯稱自己當時失去理智，激動下才殺人。四川省高級人民法院周五宣判時指出，張不能正確處理女兒家庭糾紛，殺害鄒家3人的行為構成故意殺人罪，其犯罪手段殘忍，情節惡劣，後果特別嚴重，所犯罪行極其嚴重，應依法懲處。張雖有自首情節，但不足以從輕處罰。對張志軍的死刑判決，將依法報請最高人民法院核准。