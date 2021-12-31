台增41宗確診創單日新高　境外疫情壓力加劇

台灣周五（31日）新增41宗確診病例，創下疫情發生2年以來的單日新高。全部病例均為境外輸入，無新增本土感染或死亡病例。據教育部同日發布的數據顯示，自4月至今，共有938名學生染疫，其中其中有723名是本土案例。

指揮中心表示，新增的境外輸入病例分別為16男25女，年齡介乎20多歲至70多歲，分別自美國、菲律賓、法國等地入境，入境時間介乎本月16日至周四（30日）。患者多為突破性感染，其中1人曾接種3劑新冠疫苗。指揮官陳時中周四（30日）已提到，未來境外輸入病例將大幅增加，單日破50宗也不意外。

大陸國台辦發言人馬曉光周三（29日）曾在例行記者會中表示，自今年初至今，通過兩岸醫藥衞生合作協議聯繫渠道向台灣疾控部門通報大陸疫情資訊累計達324次，分享防疫技術資料16次55份等。

指揮中心周五駁斥，指國台辦的資料有誤，陸方提供疫情資訊286次，陸方提供相關技術文件僅12次。另針對國台辦稱大陸「運抵台千萬劑疫苗」，指揮中心表示由美國藥廠輝瑞與德國生物科技公司BioNTech研發的新冠疫苗，都是向原廠有償購買。指揮中心重申，兩岸應以防疫優先，才能維護兩岸民眾健康。