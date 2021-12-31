公安部：團圓行動累計找回逾萬失蹤被拐兒童

內地公安部周五（31日）表示，全國公安機關今年以來，在「團圓」行動全力查找失蹤被拐兒童及緝捕拐賣兒童犯人，截至本月已成功偵破逾350宗拐賣兒童積案。另當局已累計找回逾萬名歷年失蹤被拐兒童，其中有失蹤被拐人員與親人分離時間長達74年。

公安部指出，今年以來成功拘捕拐賣890名犯人，展開超過2,900場認親活動。另自「團圓」行動開展以來，累計找回10,932名失蹤被拐兒童。其中，失蹤20至30年的有2,538人，失蹤30至40年的有1,812人，失蹤40至50年的有371人，失蹤50至60年的有190人，失蹤60年以上有110人。

官方指出，有關部門經多次專題研究部署推動，從全國抽調一批刑事技術專家展開技術會戰，並以「全國打拐DNA系統」等發揮科技優勢，以創新手段方法全力以赴破積案、追疑犯、查找失蹤兒童。至今，公安機關已對外發布全國3,000多個免費採血點地址，已累計有1.9萬人接受免費採血。

公安部有關負責人強調，公安機關始終堅持以人民為中心的發展思想，緊密結合「我為群眾辦實事」實踐活動，持續深入推進專項行動，堅持不懈查找失蹤被拐兒童，努力讓更多離散家庭早日實現團圓。