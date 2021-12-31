西安航空學院現多宗確診　凌晨轉移逾2000名師生

陝西西安市爆發新一波疫情愈趨嚴重，其中在周三（29日）公布新增的155宗病例中，有24人來自西安航空學院。內媒周五（31日）發現，該校已從周一（27日）起轉運相關染疫的學生，實施單人單間隔離，另逾2,000名師生被分流至其他縣市。校方周五亦通報，學校已採取全面封閉管理的管控措施。

內媒報道指出，官方日前發布的確診病例流調訊息顯示，自上周六（25日）起，有多個確診病例活動軌迹均涉及西安航空學院。至周五，內媒記者經陝西安康市多地證實，該校已自周三起起，將學院內的2,000名師生分流至安康旬陽、漢陰、石泉、嵐皋4個縣市集中隔離。

西安航空學院周三曾發布通報，指為有效阻斷疫情傳播鏈條，該校最大限度、最優效果保障學生生命健康安全，自周一起，蓮湖校區、閻良校區相關學生陸續開始轉運。另對隔離初期出現的服務保障不到位情況，學校和派駐工作人員將全面對接隔離地政府和酒店，為學生提供各項後勤服務，包括學校已聯繫2間校外餐飲企業、3間校內餐飲公司，保障學生用餐、飲水等基本生活所需。

不過，有該校學生事後在網上反映指出，校方在周三晚安排大批學生等待被轉移，大多多學生48小時核酸檢測報告過期，需凌晨2時被高速勸返，回校換車直至凌晨4點許才到達目的地。至周五，西安航空學院發布《致廣大師生員工的慰問信》，校方在信中稱，為了阻斷疫情傳播鏈，守護師生健康安全，學校目前已採取全面封閉的管控措施，並呼籲同校師市一同齊心抗疫。