涉職務違法兼受賄　省紀委前副書記被雙開

中紀委國家監委周日（31日）在官網公布，四川省紀委前副書記、前監察廳廳長徐波涉違紀違法，經官方立案審查調查，發現他含職務違法並涉嫌受賄犯罪，經省委批准決定開除其黨籍及公職。

通報指，徐波違反中央八項規定精神，收受可能影響公正執行公務的禮品、禮金，違規接受管理和服務對象旅遊安排；違背組織原則，利用職權和職務上的影響，為他人在職工錄用方面牟取利益並收受財物。徐波另違規擁有非上市公司股份，以職權為親屬和特定關係人牟取利益；又利用職務便利，為他人在企業改制、項目承攬等方面牟取利益並收受財物，數額特別巨大。

中紀委指出，徐波嚴重違反黨的組織、廉潔、工作及生活紀律，其上述行為已構成職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理，遂依據有關規定對其作出上述處分，並取消其享受的待遇，收繳其違紀違法所得，將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

現年67歲的徐波在1981年10月加入中國共產黨，曾任瀘州市委書記、四川省質量技術監督局局長、省預防腐敗局局長、省委巡視辦主任等職務。他2007年5月起任四川省紀委副書記，又在2013年1月至2015年1月任四川省政協港澳台僑和外事委員會副主任，直至2015年10月退休。