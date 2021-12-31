烈士陵園地方法規將出台　消除陵園周邊不利因素

江蘇省南京市十六屆人大常委會第三十四次會議，周四（30日）全票表決二審通過《南京市雨花台烈士陵園保護條例》，該條例將按法定程序報省人大常委會會議批准後頒布實施，是全國首部保護具體烈士紀念設施的地方法規即將進入實施階段。

內媒周五（31日）報道指，《條例》於今年初，由雨花台烈士陵園管理局與第三方共同成立條例起草團隊，針對雨花台烈士陵園保護現狀、存在的管理難點等問題進行調研，形成條例初稿。而二審通過的《條例》共5章44條，包括總則、保護和管理、傳承和弘揚、法律責任和附則。

《條例》除了強調「加強自然生態環境保護制度」，其中亦提及「實行分級保護制度」，根據保護範圍內英雄烈士紀念設施的不同特徵，分3個層次予以保護，包括北殉難處、西殉難處、東殉難處、知名烈士墓的本體區域，只能開展必要的保護工程；烈士群雕像、烈士紀念碑等中軸線紀念建築群的本體區域，只能開展必要的保護、管理、展示工程；保護範圍內其他區域，只能開展必要的環境修復、與文物相關的展示、管理工程。

南京市人大常委會新聞發言人、研究室主任王利民表示。，通過立法加強對烈士陵園的整體保護，能夠消除或逐步解決烈士陵園及周邊不利安全的因素，既是陵園保護的現實需要，也是傳承和弘揚雨花英烈精神的法治需求。該條例亦將是新中國建政以來，最早建成的國家級烈士陵園將獲專門的地方法規保護。