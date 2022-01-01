迎接2022年　101大樓1.6萬發煙花匯演

101大樓的煙花匯演，是當地跨年活動的重頭戲。（電視畫面）

台灣每年倒數，台北市101大樓的煙花匯演皆是當地跨年活動的重頭戲。全球多地在新冠疫情陰霾之下踏入2022年，101大樓以「迎向美好未來」為主題，設計總長約360秒，共施放1.6萬發煙花，與民眾一同迎接新年到來。

據101大樓官方介紹，煙火匯演共4篇章，分別為「克服疫情、迎向曙光、迎接健康繁榮美好未來」、「世界看見台灣聞名，展翅國際舞台美好未來」、「關懷世界、祈福人類，擁抱幸福共好美好未來」以及「愛與希望、精彩綻放，一起迎向2022美好未來」。另除了有去年的「360度立體特效輪狀煙火」外，更有創新設計「動態展翅煙火」與「高空愛心煙火」，是全球首次在高樓架設展演。

另外，在疫情影響下，台北跨年晚會雖有諸多限制，但市府此前已取消人數上限。不過，台北捷運前一晚8時半公布的統計數據顯示，發現全晚捷運全線運量比2020年倒數少逾60萬人次，晚會周邊4個捷運站搭乘人數也少了3.9萬人次。

有市府幕僚向台媒透露，原以為取消限制後會有大批民眾外出慶祝，結果人潮卻比想像中少。當局研判由於跨年有3天假期，且高雄、新北等其他縣市均有慶祝活動舉行，吸引大多市民選擇到外地遊玩，導致台北現場人潮無想像的多。