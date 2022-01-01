餐廳疑重用食材烹調奉客　市監局立案調查

上海有網紅近日到訪一間人氣西餐廳，並以直播推介人氣菜式，期間在一個「芝士車胎」咬了一口。未料，幾日後有網民到訪該餐廳時，發現大廚「重用」曾被咬過的芝士，遂揭發餐廳未有將芝士丟棄，反而繼續拿來給其他客人享用。事件引發關注，餐廳事後宣布自行停業整頓，並因涉嫌違反《食品安全法》被市監局立案調查。

事發於周三（2021年12月29日），有女食客到涉事餐廳Italo Trattoria點了一款黑松露意粉及其他菜式，據餐廳介紹，該款菜式會把預先煮好的意粉放入內有黑松露的原個芝士車胎中再次烹飪，令芝士味道更濃郁。該食客食前拍下芝士的照片並上傳社交網，有網民發現圖中芝士很像早前被網紅咬過、缺了一角的芝士車胎。

經網民提醒後，事主詢問餐廳負責人但獲否認，並稱不可能用被咬過的芝士供其他客人使用。翌日，女食客在網上分享事發經過後，餐廳改口承認由於管理疏忽，工作人員將被咬過的部分芝士切去，並用酒精消毒後繼續使用，餐廳亦在網上貼出道歉聲明，指該芝士車胎已銷毀，同時停業整頓。

女食客表示，難以想像餐廳會將被咬過的芝士重複使用，又指當日所付約2,000元人民幣（約2,400港元）費用已獲退回，並得到雙倍的賠償，惟她拒絕刪除餐廳負面評論的要求。