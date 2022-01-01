韓男撞斃台女囚8年　案件發回重審

台灣衞福部嘉義醫院麻醉科主任曾慶暉的28歲女兒曾以琳，去年在南韓遭酒駕慣犯撞死，肇事者被判囚8年。不過，南韓最高法院日前以違憲為由，將案件發回重審。曾父周五（2021年12月31日）向台媒表示，對南韓法律感到失望，並指肇事者是某大公司高層，使人不得不懷疑有官商勾結。

在南韓攻讀博士的曾以琳，去年11月在首爾街頭遭金姓男子酒駕撞死。法院一審認為金男為酒駕積犯，判處8年有期徒刑，二審亦維持原判。不過，南韓最高法院上月30日表示，金男判決適用條文違憲，曾以琳案在一審及二審判決中都是將特殊犯罪加重刑責，以及道路交通法兩者合併量刑，因此被要求重審。

曾慶暉指出，台灣最近均對酒駕議題相當重視，亦擬修法加重懲處，惟南韓竟認為對多次酒駕重罰是違憲，對當地的法律倍感失望，他與妻子聽到韓方上述判決時感到心碎又心累。他續指，在案件審理期間，金男在法庭上頻頻表達歉意，但判決出爐的隔天又提出上訴，質疑金男的悔意何在。

曾以琳死後，其親友事後在南韓總統府青瓦台「國民請願」問政平台發起連署，希望當局加重酒駕刑責。曾父又指，目前女兒的朋友發起1人1信給法官，敍述金男為酒駕積犯，要求法官給予金男「更嚴重的懲罰」，希望當地社會能重視酒駕犯罪；另自己亦會持續請律師打官司，期盼南韓重視酒駕犯罪。