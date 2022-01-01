三門峽市發現戰國早期墓葬群　出土大量隨葬品

河南省三門峽市文物考古研究所考古人員近日在配合當地基建過程中中，發現戰國早期墓葬群，墓葬數量達260多座，並出土大量隨葬品。據據三門峽市文物考古研究所業務室主任、考古工地現場負責人燕飛稱，這些戰國時期墓葬排列較為有序規整，從隨葬器物來看，墓主人等級比較高，屬於士大夫級別，可能是這個區域的管理者之一。

截至目前，考古人員已發掘近100座戰國墓葬，均為長方形豎穴土坑墓，以北向和東向為主，幾乎都有葬具。在已發掘的墓葬中，規格最高的一座為「五鼎墓」。墓主人為女性，一槨重棺，隨葬有銅鼎5件，以及銅盤、銅匜、銅舟、玉珠、瑪瑙串飾、海貝等。

正在發掘的墓葬同樣為一槨重棺，墓主人為男性，出土大量青銅器，包括銅鼎、銅鬲等禮器；銅車軎、銅車轄等車馬器；銅戈、銅戟等兵器；銅編鐘等樂器。此外還出土有玉石器和骨器等。值得一提的是，該墓出土有青銅編鐘，共9件，皆為鈕鐘，還出土石編磬10件。專家表示，經初步研究，此類墓葬出土組合為鼎、豆、壺、盤、匜、舟、鬲等，為戰國早期中原文化風格。

三門峽市文物考古研究所所長鄭立超稱，該墓地的發現對研究豫西地區先秦時期歷史文化面貌，探究當時人民物質生活資料，戰國早期墓地布局，魏、秦、韓三國勢力變化等提供重要考古資料。目前相關發掘及整理工作正在有序進行中。根據史料記載，三門峽一帶在戰國時期被魏、秦、韓交替佔領。此次發現的墓地或為魏國早期公共墓地。