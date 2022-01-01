內地公司兩節放假47日　負責人：不倒閉薪照支

內地近日網傳「四川一公司元旦春節放假47天」，相關話題獲700多萬閱讀。有網民擔心「這家公司會不會快倒閉了」。內媒周四（2021年12月30日）找到該公司的負責人李先生，他強調公司不會倒閉，也會發放工資。

從網傳放假通知顯示，該公司放假時間從2021年12月31日開始，直至2022年2月15日。據了解，該公司名為四川智合名德企業管理有限公司，今年8月才註冊成立，連同李先生在內全公司共有13人。

李先生表示，放假沒有太多考慮，就是想讓員工們好好休息一下。另春節快到，車票不易買，不如讓員早點回家。此外，放假是方便員工辦理結婚、搬遷，以至旅遊等私事。最後，疫情期間行業蕭條，公司已達到預期目標，而且現有的單足夠做到過年後，「不如讓他們（員工）玩得踏實一點」。

有公司員工表示，對放假安排「很激動」。而事件在微博引起熱議後，員工也擔心公司是否要倒閉。不過李先生對記者稱，公司不但不會倒閉，明年還有增產的計劃。工資方面，除基本工資外，還會發業績提成（即佣金）。李先生又稱，放假只是針對員工，他還是會留在辦公室。