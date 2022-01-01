內地進口食品新規生效　外商憂貿易限制增加

內地去年4月頒布的進口食品新規定，周六（1日）正式生效，外國生產商必須向海關當局註冊輸入的食品，意味要打入內地市場難度增加。有業界警告，未持有所需文件的企業，將面臨貨物被卡在海關，並憂慮貿易限制會進一步增加。

《進口食品境外生產企業註冊管理規定》要求，所有海外食品製造、加工和儲存企業都必須向中國海關總署申請註冊，當中點名包括肉、肉製品、特殊膳食食品等18類食品，須經主管機關推薦，才能銷往內地。北京當局認為，此舉有助建立有效的食品安全、衞生管理和防護體系，確保進口食品符合法規和食品安全標準。原本只有海鮮等可能影響健康的進口食品要註冊，現在咖啡、蜂蜜、酒精飲料等亦要受查。

相關規定引起外商憂慮，未知有沒有寬限空間。有進口商抱怨，內地太遲公布新的註冊申請細節，註冊網站到去年11月才開通，而且有些資訊未提供英文版本，很多企業仍在等待獲批許可證。另有外國駐北京外交官指出，部分公司被登記錯誤國碼，如有葡萄牙進口商被登記為西班牙公司；又指合格企業若未能順利過渡到新規，食品進口業務中斷，恐令內地的進口食品一個月後出現供應緊張。