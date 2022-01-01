西安持續封控　蔬菜庫存最多維持5日

陝西西安市近期出現新冠肺炎本土疫情，封控措施持續。有民眾表示在家隔離期間無法外出購買食物，又反映買菜難、生活物資緊張等情況。西安市政府近日啟動為市民集中配送免費生活物資，其中欣橋市場相關負責人表示，自上月27日後，每天進入市場的蔬菜總量較此前減少了20%，目前所有庫存僅能維持居民3至5天的需求。

西安市政府開始為民眾配送生活物資，但仍有些區域的居民未收到蔬菜，部分由於運輸不暢等原因尚未開始配送。內媒周六（1日）報道稱，受道路運輸、配送順序、人員調配等因素影響，各小區居民收到物資的時間會有差異。另外，西安市長安區籌備11噸米麵油、12噸蔬菜，慰問75個建築工地的5,300多名留守務工人員。

當地西部欣橋農產品物流中心，作為西北地區最大的農產品集散地和國家級南菜北運供應基地，供應了西安超過90%的蔬菜和超過50%的肉類，但目前庫存只能維持數天需求。有身處西安的網民表示，原計劃在2022年首日可吃火鍋慶祝一番，但現在只能吃泡麵加炒青菜。另有網民直言，已多日未能外出購買食物、蔬菜等，「每天只能待在家裏，吃泡麵都吃膩了」。