台今增21宗新冠輸入　未來3個月防疫最嚴峻

台灣的中央流行疫情指揮中心周六（1日）公布，當地新增21宗新冠肺炎境外輸入個案美國有9宗佔最多，逾三分之二都是突破性感染，並無新增本土感染或死亡個案。

指揮中心表示，新增境外輸入個案包括15男6女，年齡介乎20多歲至70多歲，分別自美國、越南、埃及、老撾、危地馬拉、羅馬尼亞、烏克蘭及德國入境，入境日介乎上月17日至31日。至少17人已完成接種疫苗仍告染疫，當中兩人更打了第三針。全台至今累計17,050宗確診，當中850人疫歿。

另外，台北市防疫酒店上月底有3人確診，指揮中心周六公布病毒基因定序結果，3人皆感染變種毒株Omicron。指揮中心再次呼籲民眾，落實手部衞生、佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擠迫的場所或感染傳播風險高的地方。

面對Omicron在各地蔓延，當地專家表示，全球正歡度元旦假期，下月亦將迎來農曆新年，台灣民眾屆時南來北往，加上天冷有利病毒存活，估計今年1至3月為當地防疫最嚴峻時期，必須嚴守邊境，即使出現社區疫情也要防止大規模爆發。