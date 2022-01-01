RCEP今生效 華將擴大對外貿易和雙向投資

廣東江門海關人員到企業調研出口情況。（中新社圖片）

中國、日本、南韓、澳洲、新西蘭與東盟10國去年11月正式簽訂《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP），周六（1日）正式生效。山東青島海關簽發協定生效後中國首份RCEP原產地證書，廣東、天津、四川等地首單其後相繼落地。中國商務部表示，協定將為企業和消費者帶來實實在在的好處，將擴大對外貿易和雙向投資，不斷穩固和強化產業鏈供應鏈，持續改善營商環境。

內媒報道，截至周六中午，全國12個省市的69間企業取得第一批158份RCEP原產地證書，主要涉及紡織品、化工產品、醫療產品、食品等，出口目的國包括日本、澳洲等已生效成員國，涉及出口金額達1,200多萬美元（約9,360萬港元），預計可為企業共減免18萬美元（約140萬港元）關稅。

RCEP對汶萊、柬埔寨、老撾、新加坡、泰國、越南、中國、日本、澳洲、新西蘭開始生效，已核准成員之間90%以上的貨物貿易將最終實現零關稅。廣東皓業青花瓷股份有限公司獲汕頭海關，簽發當地第一單RCEP原產地證書。公司業務經理表示，日方在RCEP生效首年徵收陶瓷進口關稅降至2.1%，過渡期後關稅最終降為零，提高其產品的國際競爭力。

中國商務部周六表示，中方將全面和充分履行RCEP義務，高質量實施協定，引導地方、產業和企業好好利用協定市場開放承諾和規則，把握其帶來的機遇；並與有關部門持續做好相關培訓工作，支持自貿區公共服務平台建設，加強中國自由貿易區服務網功能。

商務部國際司副司長楊正偉表示，大量立即零關稅產品將給貿易帶來明顯機遇，RCEP成員將用10年左右時間基本實現90%產品零關稅。他指協定生效後，外國優質商品將更多進入中國市場，消費者將有更多選擇；實現零關稅將降低進口商品成本，消費者可用更低價格購買國外產品；RCEP高水平的貿易便利化措施，亦將幫助消費者更快收到進口商品。