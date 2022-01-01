沃爾瑪旗下商店下架新疆產品　中紀委警告將自食惡果

美國零售巨企沃爾瑪旗下倉儲式商店「山姆會員店」，早前被質疑惡意下架新疆商品，在內地引起爭議，但山姆官方至今未解釋原因。中央紀委國家監委周五（2021年12月31日）刊文，批評山姆會員店企圖在關係中國人民的原則問題上含糊其詞、蒙混過關，必將自食惡果。山姆會員店其後重新把新疆商品上架。

中紀委批評，山姆會員店以庫存問題為由下架所有新疆產品，只是一句自欺欺人的託詞，質問怎麼會「恰巧」出現來自新疆的所有產品都無貨的狀況，又不通過開啟預售等措施滿足消費者需求。文章指，該店沒有正當理由下架新疆產品，背後藏着不可告人的目的，暴露出愚蠢和短視。

文章又斥山姆賺中國消費者的錢，卻在背地裏用齷齪手段抵制當地產品，不但違背正常市場規律，亦激起中國消費者的憤慨和抵制；批評這些一度標榜不受政治干預的西方企業，用自己的行動打自己的臉。中紀委強調，打壓和抵制新疆產品是西方反華勢力打出的又一張牌，注定以失敗告終；呼籲沃爾瑪尊重中國的原則立場，否則當地消費者會用實際行動堅決回應。

在中紀委發文批評後，有內媒發現，山姆會員店周五晚上已重新把新疆相關產品上架。對於此前下架原因是否因為庫存供應等問題，截至目前山姆方面尚未回應，美國沃爾瑪發言人也拒絕置評。