省紀委通報8宗典型問題　前省委政法委副書記列首位

廣東省紀委監委為嚴明作風紀律，強化警示教育，營造風清氣正的節日氛圍，周六（1月1日）通報該省查處的8宗違反中央八項規定精神的典型問題，其中已被雙開的前省委政委法副書記江楷鑫，被排在8宗典型問題的首位。

通報批評，江楷鑫長期違規使用管理服務對象場所吃喝玩樂，包括在2018年至2020年間，先是使用某私企老闆租用的公寓，後又授意其租用一套住房，內設影音室、按摩室、茶室，配備廚師、清潔員等，專門用作個人休閒娛樂，舉辦家庭、朋友聚會；在2013年2020年間，江又曾多次收受4名私企老闆所送禮金，長期飲用名貴紅酒、茅台酒、高檔陳年普洱茶等，抽進口雪茄。目前，江楷鑫涉嫌犯罪問題，已被移送檢察機關依法審查起訴。

另有3宗典型問題同樣涉及違規接受某私企老闆宴請等問題，分別是省公安廳經濟犯罪偵查局前政委龍水波、湛江吳川市委前書記全可文、雲浮羅定市委前書記彭仲典，他們均已在去年10月遭開除黨籍及公職，涉嫌犯罪問題均被移送檢察機關依法審查起訴。

此外，通報也提及廣東省商業貿易進出口有限公司前黨委副書記、副董事長黃建鋼違規公款旅遊等問題；揭陽市榕城區仙橋街道黨工委前書記陳家躍設立「小金庫」，違規發放津補貼等問題；肇慶市高要區金利鎮經發局黨支部前書記黃偉強違規收受禮金問題；中山火炬高技術產業開發區中心小學黨支部書記、校長劉剛毅違規收受禮品、購物卡等問題；他們均已受到開除黨籍、撤銷黨內職務或黨內嚴重警告等處分，其中黃建鋼涉嫌犯罪問題，已被移送檢察機關依法審查起訴。

通報強調，廣大黨員幹部特別是領導幹部，要深刻吸取教訓，摒棄「一頓飯、一瓶酒、一條煙」是小事小節的錯誤思想，認清蛻化變質往往肇始於吃喝玩樂，要自覺築牢拒腐防變的作風「防火牆」。各級紀檢監察機關要以元旦、農曆新年等節日作為「考點」，緊盯違規收送禮品、違規收送電子紅包、違規發放獎金、「不吃公款吃老闆」、躲進內部場所公款吃喝、公務活動餐飲浪費等問題，堅持露頭就打、嚴查快處，強化警示震懾，確保節日風清氣正。