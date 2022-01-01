華南虎媽媽除夕誕孖胎　創「一年3胎4子」紀錄

廣東省林業局周六（2022年1月1日）通報，廣東粵北華南虎省級自然保護區管理處韶關華南虎繁育研究基地的華南虎媽媽「夢夢」，已於周五（2021年12月31日）晚上11時02分及26分，順利誕下兩隻華南虎幼崽。這也是「夢夢」繼去年3月及9月誕下「圓圓」和「慶慶」兩隻雌性虎寶寶後，再次產子，創下「一年3胎4子」的高產紀錄。

華南虎是目前最為瀕臨滅絕的虎亞種，也是世界極度瀕危的十大物種之一，屬國家一級保護動物。華南虎是中國特有虎亞種，生活在中國中南部，目前全國僅存200多隻，均為人工飼養。而廣東粵北華南虎省級自然保護區是全國最早建立的華南虎自然保護區，於2008年建立華南虎繁育基地。近年來，該基地利用人工圈養的有限種群，展開華南虎的馴養、繁育、野化研究，解決部分華南虎飼養繁育中的問題，華南虎數量也由起初僅有的2隻發展至13隻。

專家指出，由於目前的華南虎種群是一個高度近親繁殖的種群，整個種群的受孕率和幼崽成活率較低；此次兩隻新生華南虎寶寶的父親是來自洛陽的「小滿」，母親「夢夢」則來自上海。「小滿」及「夢夢」堪稱最勤奮的「夫妻」了，先後於去年3月、9月、12月生產4隻華南虎寶寶。目前，兩隻新生華南虎寶寶情況良好，已進食母乳3次。

由於天氣寒冷，該基地正組織專家和技術人員對兩隻華南虎幼崽進行密切監視，尋找合適時機，將兩隻華南虎寶寶和母老虎分開，放進保溫箱進行人工餵養，加強華南虎寶寶的防寒保暖措施，確保華南虎寶寶健康成長。