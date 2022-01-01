北侖區現確診病例　寧波取消進京航班

內地官媒周六（1日）報道，浙江寧波市北侖區當天上午報告1宗新冠肺炎確診病例後，北侖區已於下午3時起啟動I級應急響應，實施臨時封閉管理。

官方通報指，該名患者為一名31歲王姓男子，從去年12月18日起未曾離開寧波市，周五（2021年12月31日）因不適到北侖區中醫院就診，因準備住院而接受檢測；在確認感染後，當局出動負壓車，把王男送至定點醫院隔離治療，經診斷為輕症。

根據國務院聯防聯控機制有關規定，北侖區周六下午3時起啟動I級應急響應，實施臨時封閉管理，把新碶街道沿海村、申洲公司三部廠區、男工宿舍及女工宿舍劃為封控區；同時把甬台溫高速、泰山西路、富春江北路、進港路合圍區域劃分為管控區；將迎賓路、進港西路以南，329國道以北，巖河以東，創業路第二通道以西區域劃為防範區。

另外，北侖中醫院、圖書館、九峰山旅遊區也分別發出緊急通告，即時停診、閉館或閉園；港口博物館、梅山灣沙灘公園、冰雪大世界、銘泰賽道也都臨時關閉。寧波市軌道交通1號線6個站點臨時停運。另北侖區53條巴士線也臨時停運；即日起，所有由寧波進京的航班全部取消，恢復時間另行通知。北侖區同日已展開大規模檢測。

此外，河南洛陽市官方公布，繼周五在新安縣發現2名無症狀感染者後，當局又通過對密切接觸者的排查，再發現2名無症狀感染者及4名初篩顯示為感染的病例。目前，8名感染者均已閉環轉運至鄭州市第一人民醫院港區醫院進行診治。