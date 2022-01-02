男子教女友滑雪遭制止　滑雪場稱誤會

內地不時出現一些「奇葩證明」，諸如證明「我媽是我媽」等，惹人詬病。近日，內地一名韋姓男子到北京市雲佛山滑雪場教女朋友滑雪時，竟然被工作人員制止，更要求他證明「女友是女友」。事件曝光後，引起輿論熱議。

事發去年12月28日，韋先生憶述，由於女友是首次滑雪，他便一直在旁教授技巧，未料有工作人員上前制止。即使韋先生解釋自己在教的人是女友後，工作人員反而譏諷「那你先證明你女友是你女友」。韋先生瞬間氣炸，此時另一名工作人員上前，並指場內不准進行私人指導，即使是女友亦不可以。韋先生認為滑雪場做法離譜，要求退回剛剛登記入會的費用，卻遭工作人員拒絕。

事後，韋先生把事發經過上傳網絡分享，引起輿論關注。他坦言理解滑雪場為了自身利益而限制「黑教練」，但認為場方無權阻止男女朋友之間的教學。涉事滑雪場回應指，工作人員當時誤會韋先生是「黑教練」，強調已經處分涉事人員，並向當事人道歉。惟韋先生指，當時在滑雪場內質疑自己的工作人員並沒有道歉，所以決定退出會籍，不再光顧。

事件引起網民熱烈討論，有網民調侃「以後出門玩還得把結婚證帶上」，也有網民表示「這真的被問住了，還未結婚的，真不知道該怎麼證明」。另有網民建議︰「當場親一口不就行了！」