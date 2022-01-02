台男遭3人斬斷手掌　二審再減刑惹議

台灣台中市一名吳姓男子因賭債糾紛，去年3月遭3名分別21歲姓黃、25歲姓許及18歲姓戴的男子襲擊，其右手腕被黃男持刀斬斷，再被許男掉進旁邊的排水溝內。案件近日二審宣判，法官指一眾疑犯已經與吳男和解，決定再度減刑，遂依重傷害罪判處黃男4年6月，許男及戴男各2年8個月。判決引起輿論爭議。

去年3月18日下午，吳男騎電單車回家途中，遭被告伏擊。戴男把事主制服在地後，許男持辣椒水噴向他的雙眼，黃男隨即拿出開山刀猛力砍斷吳的右手腕；許男其後把斷掌掉進排水溝內。被告犯案過程不到1分鐘，其後迅速坐車逃離。

警方展開調查，疑犯其後自首。黃男承認犯案，但辯稱「沒有想到這麼嚴重、一刀他的手就斷了」。許男及戴男指黃男找他們出面，並不知道要斬人手掌。

案件一審時，檢方指被告犯案手法兇殘、冷血，嚴重危害社會安全秩序，請求從重量刑，具體求刑為黃男10年、許男及戴男各8年；惟法官認為被告自首，輕判黃男有期徒刑6年，許男及戴男各5年。被告不服上訴，案件二審時，法官認為他們與事主和解，獲得對方原諒及不追究，因此再度減刑；全案仍可上訴。