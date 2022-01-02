中國女孩變日本人　盜圖網民賠錢道歉

小樓在杭州地鐵上拍攝的照片被盜用。

內地一名母親在浙江省杭州市的地鐵上為女兒拍照後，去年遭網民盜圖，聲稱是「日本地鐵上的小女孩」，該母親闢謠後對方仍然拒絕刪文。杭州互聯網法院日前作出判決，責令該網民在報章上向涉事女孩賠禮道歉，賠償1萬元（人民幣‧下同，約1.2萬港元）精神撫慰金及5,000元（約6,000港元）維權費用損失。

被告杜某去年7月7日，在微博發布一張小女孩的照片，稱「日本地鐵上的小女孩，一個人上學，那眼神裏充滿自信和勇氣，太可愛了」。惟網民發現，相中的是中國女孩小樓，是其母在杭州地鐵上拍攝，此前已經在社交平台小紅書發布。杜某未有更正，小樓母親獲悉後在微博和小紅書闢謠，但對方態度依舊。

小樓及其監護人認為杜某侵害小樓肖像權，向法院提訴，要求對方登報道歉及賠償損失。杭州互聯網法院在判決認為，原告屬無民事行為能力人，他人使用原告肖像應獲得監護人同意，被告未經同意發布帶有原告肖像的圖片屬非法使用；原告母親闢謠後仍然不刪文，足以表明其主觀故意，所以作出上述判決。

小樓母親上周五（12月31日）回應判決，表示「正義永遠不會缺席」，感謝熱心網民的支持；又指賠償金額多少並非其目的，對最後的結果很滿意。