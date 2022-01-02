為租客免費煮飯　西安房東：一點心意

陝西省西安市爆發新一輪本土新冠肺炎疫情，當地民眾外出受到嚴格限制，日常生活大受影響。雁塔區一名房東為了讓學生為主的租客每天吃到新鮮飯菜，決定免費為他們煮飯，強調「做飯是我的一點心意，希望大家能共渡難關」。

內地傳媒上周六（1月1日）報道，房東明庭貴指疫情來得很突然，所在的小區去年12月23日起管控，很多租客被困家中。大多數租客是參加考研或實習的學生，部分人不懂得煮飯，也有人租住時沒有帶同廚具，管控期間只能每天吃即食麵及零食度日。他說：「我心痛這些學生們，希望他們也能吃到新鮮的飯菜…於是我就決定免費給他們做飯，至少讓他們每天能吃上一頓現做的飯菜。」

去年12月27日，明庭貴徵求租客意見，表示假如有需要可以輪流為他們煮飯，事前在通訊群組預約。他與另外2位家人「上陣」，包括懷孕5個多月的妻子，母親早上9時起準備當天的食材，下午5時拉開廚房窗戶防護網，每隔數分鐘就有學生落樓到窗外取飯；他們除了外出接受核酸檢測外，其餘時間都在煮飯。

明庭貴說：「社區幫業主們運來了一批菜，我等其他業主都買完了，再把剩下的菜都買下來。很多媒體報道我的故事，現在社區也在主動幫我們採購食物。我向社區爭取買一點大米，今天是元旦，我希望學生們能吃上米飯。」學生想給他錢但遭拒絕，「一開始給大家做飯就沒想收錢，做飯是我的一點心意」。

對於網上流傳指有81名租客，明庭貴澄清「這些出租的房子不全都是我的」。他解釋，所在的這個小區有很多業主信任他，但他們不在小區居住，需要出租房子，「我幫忙代管出租。這些房子大多是學生合租，一套房子住幾個人」。