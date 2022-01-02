繪地圖尋親33年　被拐孩子與生母相認

內地一名男子4歲時從雲南省被拐至河南省開封市，33年後利用手繪地圖在網上尋親，沒想到不久後找到雲南省昭通市疑似生母的消息；雙方近日透過DNA比對，確認是失散的家人。男子上周六（1月1日）在開封市蘭考縣與生母相認，長跪在她面前，場面令人動容；其母亦非常激動地說：「我沒想到還能見到你。」

現年37歲的男子李景偉，小時候遭一名光頭鄰居從家中騙到後山公路，交給多名騎單車的年輕人，再轉交一對40多歲的男女，輾轉來到蘭考縣一戶不富裕的李姓家庭，成為別人的養子。他從小知道自己被拐，但堅信終會回到親生父母身邊，但害怕忘記父母和家鄉的樣子，每天一遍又一遍回憶並在地上畫出來。

李景偉去年12月15日在短片平台發布尋親影片，他依據小時候的記憶，畫出家鄉的地形和山路尋親。警方根據線索，前往昭通市找到李景偉的老家，並在河南省周口市找到他的生母楊惠蘭，她這些年來在外地打工。李景偉本以為要花上好幾年，沒想到這麼快找到家人，但令人遺憾的是生父已經不在人世。

李景偉上周六在蘭考刑警大隊與楊惠蘭相認，二人擁抱哭泣，弟弟和妹妹也在場。楊惠蘭表示永遠不會忘記兒子，「終於找到我的小寶貝了」。在新年第一天見到親人，李景偉感覺重獲新生，並希望和他一樣的家庭，一定要站出來尋親；又稱今年過年或留在河南省，之後打算回雲南省到父親墳前告知回來了。

楊惠蘭透露兒子被拐後，她在雲南省、四川省等地尋找無果，生活十分不易，早幾年長子一家以及長女均意外喪命，11歲的孫子去年也意外墮井身亡。她表示：「好在老天睜眼，讓我找到了被拐的兒子。」