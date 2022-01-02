生命權糾紛案宣判延期　江歌母感委屈

中國籍女留學生江歌2016年在日本被殺，兇手前女友兼江的閨密劉鑫（後改名：劉暖曦），因事發躲在房內未開門施救，被江母江秋蓮入稟法院控告。內媒報道，案件原定於上周五（2021年12月31日）在山東省青島市城陽區人民法院宣判，卻因法官身體不適，臨時取消庭審，宣判將延期。

江秋蓮2018年10月以生命權糾紛起訴劉鑫後，案件經歷長達1年的跨洋認證，後來又因疫情令庭審延遲。直至前年6月5日，案件才舉行首次庭前會議，劉鑫與代理律師均沒露面。至去年4月15日，案件正式開庭，劉鑫依舊未有現身，僅委託律師到庭。

在起訴狀中，原告對案發經過的描述顯示，2016年9月，江歌為與前男友分手的劉鑫提供援助，讓她借住在家中。同年11月2日，劉鑫因害怕與陳世峰見面，要求江歌回家解圍，江歌照辦。當晚11時，劉鑫讓江歌等待一同回公寓，此後慘劇發生。

庭審期間，江秋蓮的代理律師黃樂平提出多個爭議點，包括「江歌是否與劉鑫同時上樓」，「案發時涉事單位是否鎖門、由誰鎖門」等，同時公開劉鑫報警時的電話錄音、檢察官筆錄。黃樂平提供內容顯示，關於鎖門一事，劉鑫對東京警方、江秋蓮、其前男友陳世峰的說法均有出入。劉鑫的代理律師則進行無責抗辯，稱江歌遇害是陳世峰的行為造成，劉鑫在事件過程中無任何過錯。

在訴訟期間，江秋蓮漸漸由一名普通農村婦女，變成「法律達人」，更不時在社交平台上更新案件進展。及後，江秋蓮更開始經營電商，江歌生前的網名叫「左岸」，於是江秋蓮更把網店取名為「左岸之家」，甚至在網上直播中帶貨，卻外界不要因為同情她而購買。她強調自己並非為金錢，更表明計劃把包括網絡侵權案在內的所有賠償款，用於捐助失學女童。

去年底，等待宣判的江秋蓮開始變得焦急，在網上羅列了各地法院民事刑事案件平均審理時間，又參照法定審限，向法院喊話。直至上周一（2021年12月27日），黃樂平接到法院通知，指案件將在上周五宣判；江秋蓮便從北京趕回山東，未料在宣判前12小時，法院又臨時取消庭審。在上周五當天，江秋蓮依舊趕到法院，要求說法。事後，她接受內媒採訪時坦言，自己「肚子裏真要被這委屈撐爆」，又強調她「需要給女兒一個交代」。