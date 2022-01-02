43隻大熊貓搬入　研究基地擴建區試運

四川省成都大熊貓繁育研究基地花兩年多改造升級後，擴建區上周六（1月1日）開園試行營運，43隻大熊貓搬入；該區注重豐富遊客遊覽體驗及傳播科普知識，為科研人員提供更科學、專業的科研環境，展開大熊貓等野生動物科學研究。

擴建區面積為2,535畝，入住的大熊貓包括聯合國開發計劃署全球首對動物大使「啟啟」及「點點」、成都2021年第31屆世界大學生夏季運動會形象大使「蓉寶」、從日本和歌山白浜野生動物園歸國的「雄浜」及「隆浜」、從西班牙馬德里動物園歸國的「阿寶」、從加拿大卡爾加里動物園歸國的「加盼盼」。

擴建區試行營運當天，多隻大熊貓正在悠然地進食早餐，面對遊客更不慌不忙地展示驚人的咬合力，輕鬆咬碎碗口粗的竹子。成都熊貓基地動物飼養管理部副科長楊奎興表示，絕大多數大熊貓遷居後很快適應新環境，只有個別數隻表現得有些煩躁，飼養員為此進行專職飼養，2天至3天後，牠們都適應新居了。

擴建區的大熊貓活動場地面積有了一定程度的擴大，符合大熊貓生活環境的喬、灌木類植物覆蓋室外運動場，地面鋪墊了大量樹皮；室內運動場安裝了種類多樣的道具。為了保護大熊貓私隱，各場館只設置1個至2個較大的參觀區域。