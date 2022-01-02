西安昨增122宗本地確診　市民買饅頭遭圍毆

內地周日（2022年1月2日）公布前一日新增191宗新冠肺炎確診病例，其中131宗本地確診當中，陝西西安市單日再增122宗本地個案，當地持續實施禁足措施，全市居民除接受檢測均不准外出。網傳當地有市民近日疑因食物短缺而出外買饅頭，而遭多名防疫工作人員圍毆。事發影片曝光後惹來議論，當地警方其後發通報證實打人事件，並對打人者給予拘留及罰款處分。

前一日新增本地病例中，陝西佔123宗，除西安外，延安報告1宗。浙江新增7宗本地確診，均在寧波市；河南1宗由洛陽市報告。新增境外輸入病例60宗，分別為上海18宗，廣東10宗，福建9宗，廣西8宗，天津5宗，四川4宗，浙江、山東各2宗，遼寧和雲南各1宗。同日新增52宗無症狀感染病例，4宗本地個案在河南洛陽，其餘48宗為境外輸入。至今內地累計102,505宗確診，現有病例3,013宗，至今累計4,636人病亡。

網上流傳影片稱，上周五（2021年12月31日）在西安雁塔區南窰頭西區，有居民疑因離開社區買饅頭被打。片段中，一名身穿白衣的男子在社區門口先與穿黑衣的工作人員爭論，期間男子疑拿出手機拍攝，遭工作人員搶走，隨後約4至5人上前對男子拳打腳踢，饅頭也散落一地。有網民指事發社區是中低收入小區，區內買不到任何食物，情況嚴重，又不滿工作人員粗暴執法的行為。

西安市公安局高新分局上周五發通報稱，當日中午12時，王某在團結南路南窰頭社區與疫情防控工作人員發生爭執，遭閆姓和彭姓工作人員毆打。事後，閆、彭二人已向王某真誠道歉並取得諒解。警方亦對打人的閆某和彭某分別給予拘留7日並罰款200元人民幣（約250港元）處分。

針對食物供應緊張的擔憂，西安市副市長徐明非於上周五表示，全市每日蔬菜上市量約1.3萬噸，足夠滿足當地需求。當地亦為蔬菜運輸開通綠色通道，又安排超市、物流、配送等工作人員盡快復工，嚴厲打擊囤積居奇、哄抬價格、串通漲價等違法行為，以維持市場秩序總體平穩。他強調，目前全市生活必需品、防疫物資等供應儲備充足。