寧波昨增7宗本地確診　感染Delta AY.57變種病毒株

浙江省衞健委周日（2日）公布，寧波市前一日新增9宗確診病例，其中7宗為本地確診，2宗境外輸入，同日新增9輸無症狀感染個案，全部均境外輸入。據了解，寧波本輪疫情確診病例毒株基因組測序結果為Delta AY.57變種病毒株進化分支。經比對分析，該病毒病株與該市鎮海區、紹興市上虞區疫情的進化分支不同，與近期越南發現的病例基因相似。

寧波市上周六（1日）召開疫情防控記者會稱，當日上午該市北侖區通報一宗確診病例後，該區隨即啟動大規模核酸檢測工作，截至當晚10時，累計採樣38.53萬人份，已出報告約1.25萬人份，再驗出6人受感染，均為封控區內密接員工主動篩查中發現。

為遏止疫情擴散及傳播，北侖區和大榭開發區宣布周日開展新一輪大規模核酸檢測。同日起，寧波機場所有出港旅客均須持48小時內核酸檢測無感染證明方能乘機。鐵路方面，寧波市北侖區人員嚴格限制出行；其他縣（市、區）人員非必要不出行，確需出行者需持48小時內核酸檢測無感染證明。

據相關部門公布，北侖區最先出現的31歲確診男子於去年12月18日至31日的兩星期間，除了其中1天到醫院看病，其餘13日均在工作，當中10天更由上午7時工作到晚上9時，且每日三餐均在單位食堂解決。