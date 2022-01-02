內地雙節黃金熱賣　年輕家庭成消費主力

元旦和春節期間，內地各大金飾店逐步進入一年當中的消費高峰。據了解，年輕家庭成為黃金消費的主力。

踏入2022年第一天，在北京一家老牌金飾店開舖前，門外已有不少顧客排隊等候。在店內當眼位置，擺放了不少與虎年有關的賀歲飾物。據了解，這類賀歲飾物可以自由組合，價格一般從800到4,000元人民幣（約990至4,960港元）不等。報道指出，這些賀歲飾物尤其受年輕人歡迎。與中老年人相比，年輕一代對黃金的消費習慣有所不同，後者更着重飾物的款式、工藝和文化。

有統計顯示，目前金飾店四分之三的顧客年齡介乎25至35歲之間，家庭式消費成為節前消費的主流。 此外，隨着2021年下半年，黃金價格波動整體趨緩，消費者的投資熱情顯著高於疫情前水平。

北京黃金珠寶首飾公司菜百股份高級黃金投資分析師李洋稱，國際金價今年第一季度曾下跌，第二季度呈V形反彈，下半年金價圍繞每安士1,800美元（約14,040港元）區間上下波動，年終價約1,829美元（約14266港元）。他又稱，每次金價下跌過程中，投資者都會集中購買投資產品，作為家庭資產的儲備。