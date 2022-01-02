中印兩軍元旦交換糖果　去年流血衝突以來首次

中國和印度於2020年6月在邊境加勒萬河谷爆發流血衝突至今，已舉行13輪軍長級會談，惟雙方始終未就兩軍脫離接觸達成協議。綜合印媒周日（2日）報道，在2022年元旦當日，中印兩軍在邊界實控線上的10個地點互致新年問候和交換糖果，有指此舉或許是雙方欲緩解長達近18個月邊境對峙的表現。

報道稱，這次是自前年爆發邊境流血衝突之後，雙方首次交換糖果的活動。而這次雙方進行交換的地方，也包括位於拉達克地區東部的熱泉和碟木綽克兩個摩擦點。報道引述印度一名高級軍官稱，這有助緩解邊境緊張局勢。報道又稱，印度除與中方軍隊交換糖果外，同日也按傳統與巴基斯坦軍隊在兩國邊境互贈糖果。

另內地官媒上周六報道稱，新疆軍區某部官兵於新年第一日，在加勒萬河谷向全國人民致以新年祝福。報道稱，官媒記者跨越5,000多公里，將一面在去年八一建軍節在天安門廣場升掛過的五星旗，送到喀喇昆侖高原，交到在前年衝突中陣亡其中一名士兵肖思遠所在的連隊。從官媒發布的影片可見，官兵一邊展示該旗，一邊唱起義勇軍進行曲，背景的岩壁上則寫有「大好河山，寸土不讓」。