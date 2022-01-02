《華郵》揭中國用社交網　收集西方目標數據

美國《華盛頓郵報》上周六（1月1日）指出，中國政府利用其監控全國政治敏感訊息的民意分析軟件，利用Facebook（Fb）和Twitter等西方社交媒體掌握特定外國人士及媒體的個人情報、資訊。

《華郵》審查逾300份2020年初以來的中國政府招標文件和合同，發現北京採購更先進的程式收集西方目標數據，包括用價值32萬美元（約250萬港元）的中國官媒軟件從Fb和Twitter收集外國記者及學者資訊建成數據庫，以及透過價值21.6萬美元（約168萬港元）的北京警方情報項目分析西方人有關香港和台灣的談話內容等，收錄國外維吾爾語內容的新疆網絡中心。

中國政府部分預算包括為警方和宣傳部門購買及維護外國社交媒體帳戶，採購項目由小型自動化程式到花費數以十萬計美元、必須24小時配備英語團隊和外交政策專家的大型企劃案都有，亦有高度客製化程式可追蹤社交網實時數據，分析出美國選舉等議題的廣泛趨勢。

報道引述中國中宣部一個下屬小組的分析師指，監視網有助中方了解反華人士的地下網絡。Fb未回應是否知悉中方上述監控，以及被列為提供軟件的公司、大學和國有媒體公司是否獲授權在其平台上收集數據。中國外交部未有置評。