RCEP生效後首批貨物　經深圳皇崗口岸進口

中國、日本、南韓、澳洲、新西蘭與東盟10國簽訂的《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP），上周六（1日）正式生效。當日凌晨零時，一輛粵港貨車載着原產日本5.6噸的反射膜（又稱增透膜），低速駛入廣東省深圳市皇崗口岸海關查驗場，海關關員驗核通關證明後予以放行。這也是該協定生效後，全國首批進口貨物。

據了解，該批反射膜將用於生產手機、數碼相機等電子產品的背光源部件。據進口該批貨品的深圳市九立供應鏈股份有限公司關務總監陳國剛表示，這批從日本進口的反射膜貨值133萬元（人民幣，下同，約165萬港元），可節省關稅5,000多元（約6,200港元）。

陳國剛稱，RCEP生效第一年，日本原產的反射膜進口關稅稅率由6.5%降至6.1%，該公司預計每年能節省稅款50萬元。根據協定安排，未來將逐步降至零關稅，該公司將根據關稅遞減來增加進口量，今年預計將帶來20%的增長。

深圳海關關稅處處長鄭冬陽透露，RCEP的生效實施將進一步促進各成員國間經貿往來和優勢互補，形成更緊密穩定的供應鏈，推動更高水平的開放共贏。這對經濟外向度極高的深圳而言，無疑是重大利好。鄭冬陽表示，去年頭11個月，深圳對其他14個協定貿易夥伴進出口規模突破8,000億元，同比增長11.8%，創同期歷史新高。該協定將有助於深圳5G、機電、汽車、醫藥、紡織服裝等產業轉型與發展。