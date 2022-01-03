央視頻道前副總監　受賄囚十年獲減刑

黃海濤因在囚表現良好而獲得減刑。

服刑於吉林省吉林監獄的央視電視劇頻道（CCTV-8）前副總監黃海濤，日前因認真遵守監規、接受教育改造、確有悔改表現，獲減刑5個月。他因受賄折合約1,089萬（人民幣，下同，約1,335萬港元），在2017年被判監10年。

中國裁判文書網披露，吉林市中級人民法院2021年11月通報，黃海濤在服刑期間獲表揚5次，能夠認真遵守監規，接受教育改造，已繳納全部財產性判項，確有悔改表現，符合法定減刑條件，裁定對其減去有期徒刑5個月，刑期至2024年4月16日為止。

吉林市中級人民法院2017年4月裁定，黃海濤受賄罪成，判處有期徒刑10年，並處沒收財產人民幣100萬元；扣押在案的贓款580萬元（約711萬港元）、3條金條，依法沒收上繳國庫。審理查明，黃海濤受賄所得為人民幣994萬元（約1,219萬港元）、15萬美元（約117萬港元）、以及3條金條。

59歲的黃海濤曾任央視電視劇頻道副總監、央視綜合頻道副總監等職。2014年8月，央視反腐風暴自當年5月末從央視二套財經頻道爆發，後來蔓延至10套紀錄頻道及8套電視劇頻道。2014年8月，黃海濤被有關部門帶走。內媒形容，黃海濤家學淵源深厚，父輩兄妹三人在中國藝術界鼎鼎大名。