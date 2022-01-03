孕婦離家24日屍現河中　家姑稱未發生爭吵

安徽渦陽縣一名年僅21歲的懷孕女子，上月留下遺書後離家失蹤，到上周六（1日）其屍體在渦河下游被發現。有指女子因與家姑吵架後出走，留下遺書疑計劃自殺。惟死者家姑從未跟媳婦爭吵，而此前雖有矛盾，但早已化解。

事發於上月9日，女子汪靜（化名）被發現獨自走上渦陽縣高爐大橋入口，並在欄杆處停留數分鐘後消失，疑似跳河。汪失蹤的消息傳出後，有網民指她疑與丈夫家人發生爭吵後獨自出門，又指她懷有身孕。另有知情人士稱，汪失蹤前疑在家中留下遺書，內容疑暗示打算投河自殺。

在高爐大橋附近開店的方先生表示，其店門外的閉路電視可以拍到橋面附近畫面，他見過汪女位在路對面，但當時沒在意。當警方取走閉路電視畫面調查，他才知該女是失蹤者。汪女丈夫的家人在她失蹤翌日報案，警方之後組織救援力量搜尋，卻一無所獲。

汪女的家姑陳女士曾向記者表示，兒子與汪女是經親戚介紹認識不久便結婚。汪是家中獨女，母親離世多年，父親去年也患病臥床不起。今年4月，陳女士和家人發現汪情緒反常，擔心其身體不適，又帶她到醫院檢查，卻沒查出結果。在事發半個月前，陳女士還帶汪女接受產檢，情況也挺好，強調自己對汪女是對得起良心。

渦陽藍天救援隊工作人員周日（2日）表示，汪女失蹤後，家屬每天都前往她最後現身的河岸附近查看情況。到上周六中午，救援人員正在現場搜救，渦河下游附近漁民在河裏發現一具屍體於是報警。警員和救援人員當日傍晚將屍體打撈上岸，經警方核實，屍體屬早前失蹤的汪女，目前其家屬正在處理善後。