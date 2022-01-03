西安單日確診90宗　終止連續8日破百走勢

內地周一（3日）公布前一日新增161宗新冠肺炎確診病例，陝西省自去年12月25日連續8日單日確診突破百宗後，前一日新增本地確診病例少於百宗，其中西安報告90宗、咸陽1宗、延安1宗，全省共92宗。

除陝西外，前一日浙江新增9宗本地確診病例，均來自寧波。新增境外輸入病例60宗，分別為上海26宗，廣西7宗，廣東6宗，內蒙古5宗，北京4宗，天津、福建、河南、雲南各2宗，浙江、山東、四川和陝西各1宗。同日新增35宗無症狀感染病例，其中境外輸入31宗，本地4宗分別由河南和上海報告。至今內地累計102,666人確診，現有3,127宗病例，累計4,636人病亡。

陝西省衞健委於周日（2日）通報，截至當日凌晨零時，自12月9日以來，全省累計報告本土確診病例1,598宗，其中西安1,573宗、咸陽、延安各12宗、渭南1宗。至今8人治愈出院，在院1,590人，患者以輕症和普通型為主，3人危重、重症10人。

繼日前中央組織部從代中央管理黨費中，給陝西省西安市劃撥專項資金2,000萬元（人民幣，下同，約2,480萬港元）後，據財政部官網消息，去年12月31日，按照國務院部署，財政部緊急下撥5億元（約6.2億港元），支持陝西省開展疫情防控相關工作。