內地多市發布補習指導價　教培機構收費過高下架

內地實施教育「雙減」政策以來，校外培訓機構持續遭整治。最近，北京上海雙雙發布了義務教育階段學科類校外培訓（即補習）收費標準，其中網上課程為每堂（半小時）20至22元（人民幣，下同，約25至27港元）。早前內地教培巨頭學而思宣布於今年1月推出網上課程樂讀優課，由於收費高出上述標準，樂讀優課於去年12月31日公告暫時下架該應用程式，即日起全面整改。

去年11月13日，學而思的母公司好未來宣布，學而思在內地義務教育階段的學科類校外培訓服務將於2021年12月31日終止，之後的學而思學科培訓課程將由樂讀開設，而且樂讀教師基本都曾在學而思工作過。去年12月29日，樂讀優課App接受報名，原學而思學生的家長陸續收到購買網上課程通知，發現課程每半小時平均收費40元（約50港元），超出官方指導價。

去年12月31日下午，樂讀優課在官方微信發公告稱，自即日起進行全面整改，暫時下架樂讀優課App及樂讀營業廳小程序，對於在指導價政策出台前已經收取的費用，可無條件退費。據內媒周日（2022年1月2日）報道，樂讀優課App已無法報名課程。

有官方背景的北京媒體周一（2022年1月3日）發表評論文章稱，在雙減的風潮中，一些培訓機構主動求變，紛紛謀求向在線授課轉型。然而，個別培訓機構仍然存在牟利思維，定價過高。文章指出，有關部門要加強線上監測和線下巡查，及時查處學科類培訓不執行政府指導價、不明碼標價以及非學科類培訓不明碼標價、價外加價、虛構原價、虛假折扣等違法行為。