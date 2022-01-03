韓國瑜發表新書萬人撐場　動向繫藍營未來發展

台灣高雄前市長韓國瑜自一年半前遭罷免後鮮有公開露面時，周日（2日）在台北市大安森林公園發表新書《韓先生來敲門》，據主辦單位稱現場吸引過萬名粉絲，警方則估計約有5千人。國民黨剛經歷公投挫敗，氣勢低迷，有指雖然韓表示目前無參選計劃，但其未來動向牽動藍營未來發展。

久違的韓國瑜人氣不減，大批韓粉漏夜排隊、包車北上支持，現場有人企圖突破封鎖線，亦有韓粉在台下激動示愛。韓國瑜指出，新書發表會沒有邀請政治人物，因為主角是書中12位「平凡小人物」，但他們有着非常偉大的故事。他又稱，台灣的希望不是在政治人物的高低，而在於善良人民、草根力量與基層熱情。韓在現場公布成立「典亮基金會」並擔任董事長，希望把零碎、偶發的良善，用一個集合組織的力量來推廣，讓美麗的、善良的、正能量的台灣能揚善全球。

有台媒引述國民黨內人士稱，韓國瑜在台灣的總統選舉失敗以及被罷免市長後首度復出，在沒有政黨動員的情況下，仍有這麼多支持者願意到場，規模甚至超過國民黨為公投舉辦的造勢活動，顯示韓在黨內依舊最具人氣。但也有藍營人士認為，經驗顯示韓的人氣無法從黨內向外擴散，多是同溫層在互相取暖，現在的人氣是否等於選票，仍待觀察。

對外界期待韓流再起能夠重振國民黨士氣，新北市長侯友宜周一（3日）表示，祝福韓國瑜新書大賣。至於是否支持韓國瑜挑戰2024年台灣的總統選舉時表示，侯僅稱每一個人想為社會、人民做事，都是好事情。