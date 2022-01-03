人民大學副院長推測　今年中美關係非好年頭

中國大陸人民大學國際關係學院副院長、美國問題專家金燦榮近日在名為「中國製造日」的活動上推測，2022年中美關係不是個好年頭，原因是今年美國要舉行中期選。至於台灣問題同樣突出，原因也是當地將舉行地方選舉，預料台獨議題將被炒作。

內媒周一報道稱，金燦榮在主題為「2022年的中國和世界會怎麼樣」的演講中表示，中國今年內部發展比較確定，原因是今年將召開二十大，這是中國政治最大的任務，一定會全力以赴辦好。其次，中共中央經濟工作會議近日判斷今年經濟形勢嚴峻，目標是穩中求進，全力以赴搞好經濟。在應對新冠疫情方面，雖然中國目前做得挺好，但也付了很大代價，如何讓基層一線幹部保持這個狀態很不容易。兩岸關係方面，他認為大陸在台灣問題上的主導力還是可以，外交壓力會很大，基本上還能夠做到「鬥而不破」。

他又提到幾個沒把握的東西，先是中國以外的疫情控制。由於絕大部分發展中國家疫苗和醫療資源不夠，所以今年疫情在中國以外可能還很嚴重。其次是經濟；今年中國以外國家的通脹壓力比較嚴重，相信全球經濟短期內很難恢復到比較健康的發展狀態。

再提到美國，金燦榮推測今年美國中期選舉的結果，會讓內部政黨對立更厲害，社會更撕裂。他認為民主黨可能於這次選舉敗下來，之後總統拜登受到國會的牽制增加，有可能提前進入跛腳狀態。而美國國內的分裂加劇，會令拜登政府權威下降，對中美關係可能不是一個好消息。因為拜登在執政餘下兩年如果不能夠掌控國會，就無法推動國內政策，只好把更多注意力轉向外交。