中英美法俄發聲明　核武只限防止戰爭

中國、英國、美國、法國、俄羅斯周一（3日）發表聯合聲明，強調這5個核武國家的首要責任是避免之間爆發戰爭及減少戰略風險，但重申只要核武繼續存在，就應該服務於防禦目的、懾止侵略和防止戰爭，並避免核武進一步擴散。

聲明強調「核戰打不贏也打不得」及應對核威脅的重要性，表示維護和遵守雙邊、多邊不擴散、裁軍和軍控協議和承諾的重要性，將繼續遵守《不擴散核武器條約》各項義務，包括就及早停止核軍備競賽和核裁軍方面的有效措施，以及就一項在嚴格和有效國際監督下的全面徹底核裁軍條約，真誠地展開談判。

中英美法俄願意保持並進一步增強各自國家的措施，防止核武未經授權或意外使用，重申此前關於互不瞄準的聲明仍然有效，「我們不將核武器瞄準彼此或其他任何國家」；最終目標是以各國安全不受減損的原則建立無核武世界，避免軍事對抗，增強穩定性和可預見性，防止毫無裨益且危及各方的軍備競賽。

中國外交部副部長馬朝旭指，中英美法俄首次就核武問題發表聲明，體現防止核戰的政治意願，發出維護全球戰略穩定、減少核衝突風險的聲音；磋商聲明過程中，中方推動寫入重申不將核武瞄準彼此或其他國家等重要內容。他強調中國奉行不首先使用核武政策，核力量維持在維護國家安全需要的最低水平。